Minsa busca B/.42.2 millones para pagar prima de antigüedad a 7 mil exfuncionarios

El Ministerio de Salud (Minsa) busca obtener B/.42.2 millones para atender el pago de la prima de antigüedad pendiente a aproximadamente 7 mil exfuncionarios. La institución solicitó incluir estos recursos en el presupuesto fiscal de 2027; sin embargo, informó que el monto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este renglón fue de cero.

¿Cuánto solicita el Minsa para pagar la prima de antigüedad?

El secretario general del Minsa, Julio Arosemena, se reunió con representantes de los exfuncionarios para explicar las gestiones realizadas por la institución y la situación de los recursos requeridos para cumplir con esta obligación.

Durante el encuentro, las autoridades informaron que el Minsa solicitó B/.42.2 millones en el anteproyecto de presupuesto de 2027 para atender los pagos pendientes.

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“Se ha solicitado en el anteproyecto del presupuesto 2027 la suma de B/.42.2 millones; sin embargo, lo recomendado ha sido cero. Esperamos que esta solicitud sea revisada para poder cumplir con los pagos correspondientes”, explicó la directora de Recursos Humanos del Minsa, Rosalva de Castro. “Se ha solicitado en el anteproyecto del presupuesto 2027 la suma de B/.42.2 millones; sin embargo, lo recomendado ha sido cero. Esperamos que esta solicitud sea revisada para poder cumplir con los pagos correspondientes”, explicó la directora de Recursos Humanos del Minsa, Rosalva de Castro.

Según el Minsa, continuará realizando gestiones ante el MEF para conseguir los fondos necesarios.

Unos 7 mil exfuncionarios esperan el pago

De Castro indicó que, hasta 2026, permanece pendiente el pago de la prima de antigüedad para aproximadamente 7 mil exfuncionarios del Ministerio de Salud.

“Estamos haciendo todas las gestiones ante el MEF para cumplir con el pago a nuestros extrabajadores que, conforme a la legislación vigente, tienen derecho a la prima de antigüedad”, manifestó.

Durante la reunión, Aura Valdés de Adames, representante de exfuncionarios del Minsa de Panamá Oeste, solicitó a las autoridades continuar buscando alternativas que permitan atender los pagos pendientes.

De acuerdo con la información suministrada durante el encuentro, existen obligaciones por prima de antigüedad pendientes desde 2014.

El Minsa reiteró que continuará gestionando ante el MEF los recursos para atender a los exfuncionarios que tengan derecho a esta prestación, conforme a la normativa vigente.

Hasta el momento, la solicitud de B/.42.2 millones no representa una fecha de pago ni significa que los recursos hayan sido aprobados. Su disponibilidad dependerá de las asignaciones presupuestarias y de las gestiones correspondientes.