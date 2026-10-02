Carlos Ponce habló sobre su participación en la película ‘'Perla'’ durante una entrevista en Tu Mañana. El actor compartió detalles esta producción, que llegará próximamente a los cines panameños.
Cine Cine - 2 de octubre de 2026 - 14:43
Carlos Ponce llega a los cines con ''Perla'': conoce la película donde participa el actor
Carlos Ponce habló sobre su participación en la película ‘'Perla'’ durante una entrevista en Tu Mañana. El actor compartió detalles esta producción, que llegará próximamente a los cines panameños.
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