Cine Cine -  2 de octubre de 2026 - 14:43

Carlos Ponce llega a los cines con ''Perla'': conoce la película donde participa el actor

Carlos Ponce habló sobre su participación en la película ‘'Perla'’ durante una entrevista en Tu Mañana. El actor compartió detalles esta producción, que llegará próximamente a los cines panameños.

Carlos Ponce llega a los cines con ''Perla''.

Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Carlos Ponce habló sobre su participación en la película ‘'Perla'’ durante una entrevista en Tu Mañana. El actor compartió detalles esta producción, que llegará próximamente a los cines panameños.

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