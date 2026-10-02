La Lotería Nacional de Panamá realizará este 2 de octubre, el Gordito del Zodiaco con premios incentivos para quienes sean los afortunados en ganar.
Gordito del Zodíaco Entretenimiento - 2 de octubre de 2026 - 14:45
VIDEO | Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá del 2 de octubre del 2026
Mira aquí los resultados completos del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá del 2 de octubre del 2026.
Te puede interesar:
¿Ganaste? Chakatín pega en el Gordito del Zodiaco del 2 de octubre de 2026
Le puede interesar: ¡EN VIVO! Resultados del Gordito del Zodiaco de hoy, 2 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá
En esta nota: