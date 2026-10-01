Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2026 - 18:04

Retiro de placas en Panamá: Alcaldía extiende horario este 3 y 4 de octubre

La Alcaldía de Panamá habilitará un horario especial este fin de semana para el retiro de placas. Más de 309 mil permanecen sin retirar.

Retiro de placas en la Alcaldía de Panamá.

Retiro de placas en la Alcaldía de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá puso en marcha un plan para fortalecer la atención a los contribuyentes que acuden a retirar sus placas vehiculares en las oficinas ubicadas en el parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia. Como parte de las medidas, se habilitará un horario especial durante el fin de semana.

¿Cuál será el horario para retirar las placas?

La atención se extenderá durante los siguientes días:

  • Sábado 3 de octubre: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Domingo 4 de octubre: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, actualmente 309,098 placas permanecen en los depósitos del Centro de Atención al Contribuyente de Calidonia, por lo que hizo un llamado a los propietarios de vehículos para que acudan a retirarlas.

La entidad informó, además, que los propietarios de vehículos mantienen una morosidad de B/.3.3 millones por el pago del Impuesto de Circulación 2026.

¿Cómo verificar si la placa está lista para retirar?

La Tesorería Municipal recomienda a los propietarios verificar el estatus de su vehículo antes de acudir al centro de atención. La consulta puede realizarse en la plataforma https://tributos.pty.gob.pa/Public/PlateStatusForDelivery

También se encuentra disponible el servicio de delivery, mediante el cual, según la Alcaldía, los contribuyentes pueden recibir su placa en menos de 24 horas.

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