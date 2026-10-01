Agroferias del IMA el 2 de octubre: consulte todos los lugares habilitados

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 2 de octubre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del 2 de octubre
Panamá Este
- Charco Rico de Ipetí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Cancha El Almojábano, distrito de Dolega.
Panamá
- Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.
Veraguas
- Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago.
- Casa Comunal de Los Castillos, distrito de Río de Jesús.
Panamá Oeste
- Casa Comunal de Cirí Grande, distrito de Capira.
Darién
- Complejo Deportivo Manuel Miranda, en Metetí, distrito de Pinogana.
Los Santos
- A un costado de la Iglesia de Altos de Güera, en el distrito de Tonosí.