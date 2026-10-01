Agroferias del IMA el 2 de octubre: consulte todos los lugares habilitados

Agroferias del IMA el 2 de octubre.

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 2 de octubre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del 2 de octubre Panamá Este Charco Rico de Ipetí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo. Chiriquí Cancha El Almojábano, distrito de Dolega. Panamá Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco. Veraguas Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago.

Casa Comunal de Los Castillos, distrito de Río de Jesús. Panamá Oeste Casa Comunal de Cirí Grande, distrito de Capira. Darién Complejo Deportivo Manuel Miranda, en Metetí, distrito de Pinogana. Los Santos A un costado de la Iglesia de Altos de Güera, en el distrito de Tonosí. Aquí están las agroferias del IMA programadas para este 2 de octubre



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable

Por un Panamá que consume lo nuestro #ConPasoFirme pic.twitter.com/CCUZtvjhub — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 30, 2026