Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2026 - 10:57

Agroferias del IMA el 2 de octubre: consulte todos los lugares habilitados

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias es obligatorio presentar su cédula de identidad.

Agroferias del IMA el 2 de octubre.

Agroferias del IMA el 2 de octubre.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 2 de octubre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del 2 de octubre

Panamá Este

  • Charco Rico de Ipetí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Cancha El Almojábano, distrito de Dolega.

Panamá

  • Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.

Veraguas

  • Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago.
  • Casa Comunal de Los Castillos, distrito de Río de Jesús.

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de Cirí Grande, distrito de Capira.

Darién

  • Complejo Deportivo Manuel Miranda, en Metetí, distrito de Pinogana.

Los Santos

  • A un costado de la Iglesia de Altos de Güera, en el distrito de Tonosí.

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