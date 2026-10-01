Pandeportes impulsa más de 37 proyectos de infraestructura por cerca de $300 millones

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, compareció ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario relacionado con el estado de la infraestructura y las instalaciones deportivas a nivel nacional.
Pandeportes reporta trabajos en piscinas y canchas
El director destacó que se ha brindado mantenimiento y se han realizado remodelaciones en 17 de las 19 piscinas del país, entre ellas la piscina Eileen Coparropa.
En cuanto a las instalaciones comunitarias, indicó que se ejecutaron trabajos de mantenimiento en nueve canchas de la provincia de Coclé, específicamente en Natá, Olá y La Pintada.
Al referirse al programa de estímulos, Ordóñez señaló que se ha cumplido con el proceso de asignación, beneficiando a unos 500 atletas con becas de apoyo para mejorar su preparación en diversas disciplinas.
Finalmente, informó que Pandeportes se encuentra en un proceso de reestructuración y consolidación de su Plan Nacional de Mantenimiento Preventivo para 2027.