Pandeportes impulsa más de 37 proyectos de infraestructura por cerca de $300 millones

El director general de Pandeportes , Miguel Ordóñez, compareció ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario relacionado con el estado de la infraestructura y las instalaciones deportivas a nivel nacional.

Ordóñez detalló que, en materia de infraestructura, se han impulsado más de 37 proyectos, con una inversión cercana a los 300 millones de dólares. Como parte de estas acciones, se han recuperado recintos como los estadios Mariano Bula, Armando Dely Valdés y “Topo” Castillo, así como el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada, entre otros a nivel nacional.

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Pandeportes reporta trabajos en piscinas y canchas

El director destacó que se ha brindado mantenimiento y se han realizado remodelaciones en 17 de las 19 piscinas del país, entre ellas la piscina Eileen Coparropa.

En cuanto a las instalaciones comunitarias, indicó que se ejecutaron trabajos de mantenimiento en nueve canchas de la provincia de Coclé, específicamente en Natá, Olá y La Pintada.

Al referirse al programa de estímulos, Ordóñez señaló que se ha cumplido con el proceso de asignación, beneficiando a unos 500 atletas con becas de apoyo para mejorar su preparación en diversas disciplinas.

Finalmente, informó que Pandeportes se encuentra en un proceso de reestructuración y consolidación de su Plan Nacional de Mantenimiento Preventivo para 2027.