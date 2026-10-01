¿Cuántos días libres habrá en noviembre? Calendario de Fiestas Patrias

Durante noviembre de 2026, Panamá tendrá cuatro días de descanso obligatorio por fiestas nacionales, establecidos en el artículo 46 del Código de Trabajo: 3, 5, 10 y 28 de noviembre .

El miércoles 4 de noviembre de 2026, Día de los Símbolos Patrios, no está establecido como día de descanso obligatorio en el Código de Trabajo.

No obstante, para esta fecha pueden establecerse suspensiones de clases y labores en centros educativos, universidades e instituciones públicas, de acuerdo con las disposiciones que correspondan.

¿Cómo se pagan los feriados de noviembre en Panamá?

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) señala que el trabajador que labore durante un día de fiesta o duelo nacional tiene derecho a un recargo del 150 % sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria, de acuerdo con el artículo 49 del Código de Trabajo.

Además, corresponde un día de descanso compensatorio durante la misma semana. Esta disposición se aplica a los días de descanso obligatorio del 3, 5, 10 y 28 de noviembre.