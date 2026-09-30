Agroferias del IMA el 1 de octubre: consulte todos los lugares habilitados

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 1 de octubre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del 1 de octubre
Panamá Este
- Agua Fría de Ipetí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de El Lajero, en Nämnöni, distrito de Besikó.
Herrera
- Junta Comunal de Chepo, distrito de Las Minas.
Chiriquí
- Cancha Comunal de Querévalo, distrito de Alanje.
Coclé
- Junta Comunal de Cabuya, en el distrito de Antón.
Bocas del Toro
- Gimnasio de Punta Peña, distrito de Chiriquí Grande.
Colón
- Parque Central de Guásimo, distrito de Donoso.
Veraguas
- Casa Comunal de La Yeguada, distrito de Calobre.
- Comunidad de El Coco, distrito de Montijo.
- Casa Comunal de Bisvalle, distrito de La Mesa.
Panamá Oeste
- Junta Comunal de Santa Rita, distrito de La Chorrera.
Los Santos
- Junta Comunal de Bayano, distrito de Las Tablas.