Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 12:59

Agroferias del IMA el 1 de octubre: consulte todos los lugares habilitados

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias es obligatorio presentar su cédula de identidad.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 1 de octubre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del 1 de octubre

Panamá Este

  • Agua Fría de Ipetí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de El Lajero, en Nämnöni, distrito de Besikó.

Herrera

  • Junta Comunal de Chepo, distrito de Las Minas.

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Querévalo, distrito de Alanje.

Coclé

  • Junta Comunal de Cabuya, en el distrito de Antón.

Bocas del Toro

  • Gimnasio de Punta Peña, distrito de Chiriquí Grande.

Colón

  • Parque Central de Guásimo, distrito de Donoso.

Veraguas

  • Casa Comunal de La Yeguada, distrito de Calobre.
  • Comunidad de El Coco, distrito de Montijo.
  • Casa Comunal de Bisvalle, distrito de La Mesa.

Panamá Oeste

  • Junta Comunal de Santa Rita, distrito de La Chorrera.

Los Santos

  • Junta Comunal de Bayano, distrito de Las Tablas.

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