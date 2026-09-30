Sertracen anuncia cambio para obtener y renovar estas licencias de conducir

Sertracen informó que a partir del jueves 1 de octubre de 2026 cambiará la vigencia del examen de consumo de estupefacientes requerido para los trámites de obtención y renovación de determinadas categorías de licencias de conducir en Panamá, pasando de seis meses a un mes.

La nueva disposición deberá ser tomada en cuenta por los conductores que realicen sus trámites desde la fecha establecida.

Contenido de interés: ATTT multa con $95 a taxista por infracciones de tránsito en Vía España

¿Para cuáles licencias cambia la vigencia del examen?

Según informó Sertracen, el cambio se aplicará para los trámites de obtención y renovación de las siguientes licencias:

D

E1

E2

E3

F

G

H

I

J

View this post on Instagram

Para estas categorías, el examen de consumo de estupefacientes pasará de tener una vigencia de seis meses a solamente un mes.

¿Desde cuándo aplica el cambio anunciado por Sertracen?

La nueva disposición comenzará a aplicarse a los trámites realizados a partir del 1 de octubre de 2026. Por esta razón, quienes necesiten obtener o renovar alguna de las categorías señaladas deberán tomar en cuenta la fecha en la que se realizaron el examen para que se encuentre dentro del nuevo período de vigencia al momento de efectuar el trámite.

El cambio anunciado corresponde específicamente a la vigencia del examen de consumo de estupefacientes y no a la duración o vigencia de la licencia de conducir.