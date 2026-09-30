¿Buscas trabajo? Estas son las vacantes disponibles en Panamá.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer diversas oportunidades de empleo disponibles en sus plataformas web.
Las vacantes, ofrecidas por diferentes empresas del país, abarcan múltiples sectores y requieren distintos niveles de formación, habilidades y experiencia.
Vacantes disponibles
Colón
Gerente de patio y maniobras
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Formación universitaria o técnica en Ingeniería Industrial, Mecánica, Electromecánica, Logística u Operaciones.
Panamá
Ejecutivo de cuentas comerciales
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Estudios en Mercadeo, Administración de Empresas, Ventas o carreras relacionadas.
Ejecutivo de call center
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Bachillerato completo o formación universitaria en Ventas, Mercadeo y Administración.
Digitalizador de imágenes
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Licenciatura en Archivología, Bibliotecología o Ciencias de la Información.
Gestor de calle / mensajero
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Bachillerato completo y licencia de conducir moto.
Senior IT Auditor-ISO
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Licenciatura en Ciberseguridad, Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas o Informática.
Arquitecto residente y coordinación técnica
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Estudios en Arquitectura o Ingeniería, con especialización en construcción y planificación.
Supervisor de operaciones
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Egresado de la carrera de Logística y licencia de conducir.
Agente de carga
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Certificado para operar montacargas y licencia de conducir.
Supervisor de atención al cliente
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Estudios culminados en carreras como Administración de Empresas, Logística o Ingeniería, además de dominio del idioma inglés.
Supervisor de ventas
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Estudios universitarios o técnicos culminados o en curso en Mercadeo.
¿Dónde postularse?
Las personas interesadas en estas oportunidades laborales deben ingresar directamente a los portales de la CCIAP y MITRADEL para consultar las vacantes y completar el proceso de aplicación correspondiente.
Es importante revisar la disponibilidad de cada puesto y los requisitos solicitados antes de enviar la postulación.