Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 10:47

¿Buscas trabajo? Estas son las vacantes disponibles en Panamá

La CCIAP y el MITRADEL publicaron oportunidades de trabajo para distintos perfiles y niveles de experiencia en varias áreas.

¿Buscas trabajo? Estas son las vacantes disponibles en Panamá.

¿Buscas trabajo? Estas son las vacantes disponibles en Panamá.

imagen creada con IA/ Telemetro
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer diversas oportunidades de empleo disponibles en sus plataformas web.

Las vacantes, ofrecidas por diferentes empresas del país, abarcan múltiples sectores y requieren distintos niveles de formación, habilidades y experiencia.

Vacantes disponibles

Colón

Gerente de patio y maniobras

  • Formación universitaria o técnica en Ingeniería Industrial, Mecánica, Electromecánica, Logística u Operaciones.

Panamá

Ejecutivo de cuentas comerciales

  • Estudios en Mercadeo, Administración de Empresas, Ventas o carreras relacionadas.

Ejecutivo de call center

  • Bachillerato completo o formación universitaria en Ventas, Mercadeo y Administración.

Digitalizador de imágenes

  • Licenciatura en Archivología, Bibliotecología o Ciencias de la Información.

Gestor de calle / mensajero

  • Bachillerato completo y licencia de conducir moto.

Senior IT Auditor-ISO

  • Licenciatura en Ciberseguridad, Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas o Informática.

Arquitecto residente y coordinación técnica

  • Estudios en Arquitectura o Ingeniería, con especialización en construcción y planificación.

Supervisor de operaciones

  • Egresado de la carrera de Logística y licencia de conducir.

Agente de carga

  • Certificado para operar montacargas y licencia de conducir.

Supervisor de atención al cliente

  • Estudios culminados en carreras como Administración de Empresas, Logística o Ingeniería, además de dominio del idioma inglés.

Supervisor de ventas

  • Estudios universitarios o técnicos culminados o en curso en Mercadeo.

¿Dónde postularse?

Las personas interesadas en estas oportunidades laborales deben ingresar directamente a los portales de la CCIAP y MITRADEL para consultar las vacantes y completar el proceso de aplicación correspondiente.

Es importante revisar la disponibilidad de cada puesto y los requisitos solicitados antes de enviar la postulación.

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