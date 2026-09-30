¿Buscas trabajo? Estas son las vacantes disponibles en Panamá.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer diversas oportunidades de empleo disponibles en sus plataformas web.

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Las vacantes, ofrecidas por diferentes empresas del país, abarcan múltiples sectores y requieren distintos niveles de formación, habilidades y experiencia.

Vacantes disponibles

Colón

Gerente de patio y maniobras

Formación universitaria o técnica en Ingeniería Industrial, Mecánica, Electromecánica, Logística u Operaciones.

Panamá

Ejecutivo de cuentas comerciales

Estudios en Mercadeo, Administración de Empresas, Ventas o carreras relacionadas.

Ejecutivo de call center

Bachillerato completo o formación universitaria en Ventas, Mercadeo y Administración.

Digitalizador de imágenes

Licenciatura en Archivología, Bibliotecología o Ciencias de la Información.

Gestor de calle / mensajero

Bachillerato completo y licencia de conducir moto.

Senior IT Auditor-ISO

Licenciatura en Ciberseguridad, Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas o Informática.

Arquitecto residente y coordinación técnica

Estudios en Arquitectura o Ingeniería, con especialización en construcción y planificación.

Supervisor de operaciones

Egresado de la carrera de Logística y licencia de conducir.

Agente de carga

Certificado para operar montacargas y licencia de conducir.

Supervisor de atención al cliente

Estudios culminados en carreras como Administración de Empresas, Logística o Ingeniería, además de dominio del idioma inglés.

Supervisor de ventas

Estudios universitarios o técnicos culminados o en curso en Mercadeo.

¿Dónde postularse?

Las personas interesadas en estas oportunidades laborales deben ingresar directamente a los portales de la CCIAP y MITRADEL para consultar las vacantes y completar el proceso de aplicación correspondiente.

Es importante revisar la disponibilidad de cada puesto y los requisitos solicitados antes de enviar la postulación.