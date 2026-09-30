Universidad de Panamá empieza nueva etapa: José Emilio Moreno será su rector a partir del 1 de octubre

La Universidad de Panamá (UP) tendrá nuevo rector a partir de este jueves 1 de octubre, cuando José Emilio Moreno Ramos asuma formalmente el cargo para el período 2026-2031, luego de ser elegido por la comunidad universitaria en las elecciones celebradas en julio.

Moreno reemplazará en la Rectoría a Eduardo Flores Castro, quien se desempeña actualmente como máxima autoridad de la casa de estudios superiores.

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¿Quién es el nuevo rector de la Universidad de Panamá?

José Emilio Moreno Ramos se desempeñó como vicerrector Académico de la Universidad de Panamá y fue proclamado rector electo el pasado 7 de julio.

De acuerdo con los resultados oficiales del proceso electoral, Moreno recibió 15,080 votos y obtuvo el 55.642% del voto ponderado entre profesores, estudiantes y administrativos.

Mañana, 1 de octubre, asumirá el cargo de rector de la Universidad de Panamá el Dr. José Emilio Moreno Ramos, para el período 2026-2031.

Le auguro el mayor de los éxitos en esta trascendental responsabilidad de dirigir la institución de educación superior más importante del país. pic.twitter.com/vIiDL3BoII — Eduardo Flores C. (@eflorescastro) September 30, 2026

Posteriormente, el 20 de julio recibió las credenciales que lo acreditan como nuevo rector de la Universidad de Panamá para el período 2026-2031.

Entre los planteamientos anunciados para su administración están la incorporación de nuevas carreras con proyección futura, la creación de un centro de competencias digitales y la inclusión transversal de la inteligencia artificial en los planes de estudio.

Eduardo Flores desea éxito al nuevo rector

En el día de hoy tomaron posesión el Dr. Alexander Pérez y el Dr. Juan Tapia como Decano y Vicedecano, respectivamente, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UP. pic.twitter.com/OpXz6QPkHy — Eduardo Flores C. (@eflorescastro) September 29, 2026

Ante el inicio de la nueva administración universitaria, el actual rector, Eduardo Flores Castro, deseó éxito a Moreno en la gestión que comenzará este jueves.

“Le auguro el mayor de los éxitos en esta trascendental responsabilidad de dirigir la institución de educación superior más importante del país”, señaló Flores. “Le auguro el mayor de los éxitos en esta trascendental responsabilidad de dirigir la institución de educación superior más importante del país”, señaló Flores.

El cambio de autoridades marca el inicio de un nuevo período de cinco años al frente de la Universidad de Panamá.