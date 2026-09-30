Panamá Entretenimiento -  30 de septiembre de 2026 - 09:55

Salsa Fest: reúne a grandes exponentes de la salsa este sábado en Panamá

Maelo Ruiz, Hildemaro y otros cantantes se reunirán en una noche dedicada a los amantes del género tropical en el Salsa Fest.

Salsa Fest: reúne a grandes exponentes de la salsa en Panamá.

Salsa Fest: reúne a grandes exponentes de la salsa en Panamá.

imagen creada con la IA/ Telemetro
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Este sábado 3 de octubre de 2026, Panamá se prepara para recibir a reconocidos exponentes de la salsa durante el Salsa Fest, una jornada musical que reunirá a artistas de diferentes generaciones.

¿Qué artistas estarán en el Salsa Fest?

  • Maelo Ruiz

  • Manolo Lezcano

  • Hildemaro

  • Giro López

  • Cheo Andújar

Precios de los boletos del Salsa Fest

  • VIP: B/. 100.00
  • Platinum: B/. 62.00
  • Gold: B/. 30.00

Podrás disfrutar de una noche dedicada a la salsa y compartir con tu pareja, familia o amigos.

Los boletos para el evento están disponibles a través de Ticket House.

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