Salsa Fest: reúne a grandes exponentes de la salsa este sábado en Panamá

Salsa Fest: reúne a grandes exponentes de la salsa en Panamá.

Este sábado 3 de octubre de 2026, Panamá se prepara para recibir a reconocidos exponentes de la salsa durante el Salsa Fest, una jornada musical que reunirá a artistas de diferentes generaciones.

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@Panamamusicentertainment

¿Qué artistas estarán en el Salsa Fest?

Maelo Ruiz

Manolo Lezcano

Hildemaro

Giro López

Cheo Andújar

Precios de los boletos del Salsa Fest

VIP: B/. 100.00

Platinum: B/. 62.00

Gold: B/. 30.00

Podrás disfrutar de una noche dedicada a la salsa y compartir con tu pareja, familia o amigos.

Los boletos para el evento están disponibles a través de Ticket House.