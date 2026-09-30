Salsa Fest: reúne a grandes exponentes de la salsa este sábado en Panamá

Este sábado 3 de octubre de 2026, Panamá se prepara para recibir a reconocidos exponentes de la salsa durante el Salsa Fest, una jornada musical que reunirá a artistas de diferentes generaciones.
¿Qué artistas estarán en el Salsa Fest?
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Maelo Ruiz
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Manolo Lezcano
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Hildemaro
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Giro López
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Cheo Andújar
Precios de los boletos del Salsa Fest
- VIP: B/. 100.00
- Platinum: B/. 62.00
- Gold: B/. 30.00
Podrás disfrutar de una noche dedicada a la salsa y compartir con tu pareja, familia o amigos.
Los boletos para el evento están disponibles a través de Ticket House.