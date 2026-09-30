Condenan a exministro José Federico Suárez a 16 años de prisión por peculado

El Órgano Judicial informó que, mediante la sentencia n.º 1 del 18 de agosto de 2026, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró penalmente responsable al exministro de Obras Públicas José Federico Suárez , en calidad de autor del delito contra la administración pública, específicamente por diferentes formas de peculado.

El juzgado lo condenó a 16 años de prisión y, como pena accesoria, a la inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, que comenzará a regir una vez cumplida la pena principal.

Siete personas fueron absueltas en el proceso

En este proceso, la juzgadora absolvió a siete personas del delito contra la administración pública, específicamente por diferentes formas de peculado, contemplado en el artículo 338 del Código Penal.

Además, negó varios incidentes de prescripción de la acción penal y un incidente de nulidad promovido por los abogados defensores de los procesados.

La causa está relacionada con una investigación acumulada referente a los proyectos viales denominados “Patrimonio Histórico” y “Avenida Domingo Díaz”, en la que se establecieron presuntos sobrecostos en obras de infraestructura en la ciudad de Panamá.