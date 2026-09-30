Nuevo centro para habitantes de calle en Panamá: así será el espacio para 220 personas

La Alcaldía de Panamá avanza en los preparativos para abrir el Centro de Atención Integral para Habitantes de Calle, ubicado en Las Garzas, que tendrá capacidad para atender a 220 personas y ofrecerá acompañamiento a quienes se encuentran en situación de calle en el distrito capital.

La nueva instalación dispondrá de 120 espacios para hombres y 100 para mujeres, según informó el Municipio de Panamá.

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Contenido de interés: Más de 1,000 personas viven en situación de calle en la ciudad de Panamá

¿Cómo será el nuevo centro para habitantes de calle?

El centro busca ofrecer un espacio seguro y condiciones adecuadas para la atención de las personas en situación de calle. Durante los últimos días se ha avanzado en su equipamiento mediante apoyo interinstitucional.

La Alcaldía explicó que el modelo de atención busca ir más allá de la asistencia inmediata e incorporar procesos de acompañamiento y recuperación para las personas atendidas.

La distribución de la capacidad será:

120 espacios para hombres.

100 espacios para mujeres.

220 personas de capacidad total.

¿Dónde estará ubicado el centro de la Alcaldía de Panamá?

El Centro de Atención Integral para Habitantes de Calle estará ubicado en Las Garzas, en el distrito de Panamá.

La administración municipal señaló que su puesta en funcionamiento permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante la situación de calle y coordinar la atención con diferentes instituciones.

Según la información proporcionada por la Alcaldía de Panamá, en la ciudad existen más de mil personas que requieren este tipo de atención.

Hasta el momento, la información divulgada no precisa la fecha exacta en la que comenzará a funcionar el nuevo centro.