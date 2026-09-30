Clima en Panamá: Pronostican fuertes aguaceros y cambios de tiempo para esta tarde

Imagen que muestra la diversidad del clima en Panamá

El clima en Panamá para este miércoles 30 de septiembre estará marcado por períodos de nubosidad, aguaceros y posibles tormentas eléctricas en diferentes sectores del país, según el pronóstico elaborado por la meteoróloga Julissa Rivera, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

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¿Dónde lloverá este miércoles 30 de septiembre?

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se esperan aguaceros aislados que podrían ser fuertes y estar acompañados de tormentas eléctricas en la comarca Guna Yala, Colón y la comarca Ngäbe-Buglé.

Durante la mañana, estas condiciones se mantendrán principalmente hacia el oriente de la vertiente.

Aguaceros dispersos en el Caribe

Para horas de la tarde, el pronóstico indica aguaceros dispersos de moderados a fuertes con tormentas eléctricas, principalmente en las zonas montañosas del Caribe.

El IMHPA mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas y recomienda a la población atender las indicaciones de prevención emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente ante episodios de lluvias y actividad eléctrica.