¿Cómo está el empleo en Panamá? Presidente afirma que el desempleo baja y sector privado gana terreno

El presidente José Raúl Mulino destacó que Panamá registró 77,300 nuevas contrataciones laborales y que la tasa de desempleo se ubicó en 8.5%, al presentar resultados de la Encuesta de Mercado Laboral realizada en agosto de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gabinete, Mulino señaló que la población económicamente activa alcanzó las 2,235,167 personas , un incremento de 1.8% frente a septiembre de 2025.

¿Cuánto bajó el desempleo en Panamá?

Según las cifras presentadas por el Ejecutivo, la tasa de desempleo se situó en 8.5%, mientras que la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó que la tasa de informalidad pasó de 47.1% a 45.8%.

Mulino destacó además el comportamiento del empleo privado y afirmó que, después de 12 años, se generaron más empleos privados que públicos.

“Los datos confirman que, después de 12 años, logramos que se generen más empleos privados que públicos. Pero no son solo números, son miles de panameñas y panameños que ingresan al mercado laboral y que son parte fundamental de una economía más dinámica”, expresó el mandatario. “Los datos confirman que, después de 12 años, logramos que se generen más empleos privados que públicos. Pero no son solo números, son miles de panameñas y panameños que ingresan al mercado laboral y que son parte fundamental de una economía más dinámica”, expresó el mandatario.

El presidente atribuyó los resultados a la evolución de la economía y señaló que el Gobierno continuará desarrollando estrategias dirigidas a incrementar las oportunidades laborales.

¿Qué sectores concentran más empleos?

De acuerdo con los datos divulgados, el sector privado concentra cerca del 46% de las personas ocupadas, seguido por los trabajadores independientes y el sector público.

Entre las actividades económicas que concentran mayor cantidad de empleos se encuentran:

Comercio.

Agricultura.

Construcción.

Transporte.

Industria manufacturera.

Muñoz también destacó programas dirigidos a facilitar la incorporación al mercado laboral. Según la ministra, Mi Primer Empleo ha facilitado oportunidades a 4,278 jóvenes, mientras que Mi Primer Empleo Agro había incorporado a más de 2,000 jóvenes al sector agropecuario hasta julio.

El Gobierno anunció además próximos programas de capacitación remunerada junto con el Inadeh y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), dirigidos a empleos relacionados con el sector turístico.

Mulino indicó igualmente que permanecen disponibles 4,800 becas para formación en inteligencia artificial y ciberseguridad, desarrolladas en conjunto con Google.