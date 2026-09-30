¿Cómo está el empleo en Panamá? Presidente afirma que el desempleo baja y sector privado gana terreno

El presidente José Raúl Mulino destacó que Panamá registró 77,300 nuevas contrataciones laborales y que la tasa de desempleo se ubicó en 8.5%, al presentar resultados de la Encuesta de Mercado Laboral realizada en agosto de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
¿Cuánto bajó el desempleo en Panamá?
Según las cifras presentadas por el Ejecutivo, la tasa de desempleo se situó en 8.5%, mientras que la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó que la tasa de informalidad pasó de 47.1% a 45.8%.
Mulino destacó además el comportamiento del empleo privado y afirmó que, después de 12 años, se generaron más empleos privados que públicos.
El presidente atribuyó los resultados a la evolución de la economía y señaló que el Gobierno continuará desarrollando estrategias dirigidas a incrementar las oportunidades laborales.
¿Qué sectores concentran más empleos?
De acuerdo con los datos divulgados, el sector privado concentra cerca del 46% de las personas ocupadas, seguido por los trabajadores independientes y el sector público.
Entre las actividades económicas que concentran mayor cantidad de empleos se encuentran:
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Comercio.
Agricultura.
Construcción.
Transporte.
Industria manufacturera.
Muñoz también destacó programas dirigidos a facilitar la incorporación al mercado laboral. Según la ministra, Mi Primer Empleo ha facilitado oportunidades a 4,278 jóvenes, mientras que Mi Primer Empleo Agro había incorporado a más de 2,000 jóvenes al sector agropecuario hasta julio.
El Gobierno anunció además próximos programas de capacitación remunerada junto con el Inadeh y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), dirigidos a empleos relacionados con el sector turístico.
Mulino indicó igualmente que permanecen disponibles 4,800 becas para formación en inteligencia artificial y ciberseguridad, desarrolladas en conjunto con Google.