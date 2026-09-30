Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 08:40

PASE-U 2026: revisa aquí cuándo las escuelas en Pedregal, Mañanitas y Tocumen reciben la tarjeta

Consulte las fechas de entrega de tarjetas PASE-U para Tocumen, Las Mañanitas y Pedregal. El operativo en Mega Mall culminará el 2 de octubre.

Consulte las fechas de entrega de tarjetas PASE-U 

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IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La entrega de tarjetas del PASE-U 2026 continúa en Panamá Este y los acudientes de estudiantes de centros educativos ubicados en Tocumen, Las Mañanitas y Pedregal ya tienen fechas asignadas para acudir al operativo, que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

La atención se desarrolla en el Centro Comercial Mega Mall, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

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PASE-U: fechas para Tocumen, Mañanitas y Pedregal

De acuerdo con el calendario de distribución, las fechas correspondientes son:

  • Tocumen: jueves 1 y viernes 2 de octubre.

  • Las Mañanitas: viernes 2 de octubre.

  • Pedregal: viernes 2 de octubre.

El calendario completo de distribución de las tarjetas puede consultarse en el sitio web y las redes sociales oficiales del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), donde los acudientes pueden verificar la fecha que corresponde a cada centro educativo.

¿Cuántas tarjetas PASE-U serán distribuidas en Panamá Este?

El operativo regional contempla la distribución de 56,316 tarjetas, con un desembolso total de B/.8,601,270.00.

La jornada forma parte del proceso de entrega correspondiente a Panamá Este y culminará este viernes 2 de octubre.

Antes de acudir, los beneficiarios y acudientes deben verificar el calendario oficial del IFARHU correspondiente a su centro educativo, ya que la fecha de atención depende de la programación establecida por la institución.

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