Finaliza la Escuela para Padres para el segundo pago del PASE-U

Padres de familia de las regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito participaron en el taller Escuela para Padres . La actividad tuvo como propósito fortalecer el vínculo entre el hogar y la escuela, promover una mayor participación de las familias en el proceso educativo y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

La directora nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia, Silmax Macre, destacó que “debemos mantener unidos siempre a la familia y la escuela, porque la formación de nuestros estudiantes es una responsabilidad compartida. Aspiramos a que cada familia se convierta en un apoyo fundamental para que nuestros estudiantes puedan avanzar, crecer y construir un proyecto de vida positivo”.

Por su parte, Carlos Lee, presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Bilingüe Pedro J. Ameglio, manifestó que este programa es esencial porque integra a los padres en el crecimiento escolar de sus acudidos y los hace partícipes de su desarrollo y formación, pues formar a sus hijos no solo corresponde a la escuela, sino también al hogar.

Escuela para Padres es requisito para el segundo pago del PASE-U

La facilitadora Génesis Caballero agregó que su inspiración son los estudiantes y que, cuando se fortalece la comunicación entre la escuela, la comunidad educativa y los niños, se logra que estos desarrollen sus habilidades para el aprendizaje.

Para facilitar la asistencia al taller, cada centro educativo organizó sesiones de dos horas en dos turnos: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

La participación de los padres de familia en esta jornada es un requisito para que los estudiantes reciban el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).