Patinaje de velocidad reúne a 42 deportistas en competencia realizada en Arraiján

Un total de 42 patinadores de cuatro academias participaron en la XII Competencia de Patinaje de Velocidad organizada por Élite Rollers Panamá, realizada el 20 de septiembre en Hato Montaña, distrito de Arraiján. La jornada reunió a deportistas en formación y atletas de nivel profesional.

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Élite Rollers Panamá, club organizador.

Venados Panamá.

Cityskate.

RollerPty.

Del total de participantes, 30 fueron deportistas de escuela, quienes pudieron poner en práctica las habilidades adquiridas durante sus entrenamientos y sumar experiencia en competencias.

También participaron 12 patinadores de nivel profesional, quienes disputaron carreras de mayor exigencia.

Competencias buscan impulsar el patinaje de velocidad en Panamá

Mateo Moreno, director de Élite Rollers Panamá, destacó que estos encuentros permiten evaluar el desarrollo de los deportistas e identificar los aspectos que deben continuar trabajando.

“Cada competencia es una evaluación del progreso de nuestros deportistas. Queremos que nuestros atletas tengan la oportunidad de competir, aprender de cada carrera y seguir mejorando. Nuestro compromiso es continuar creando espacios que permitan desarrollar el patinaje de velocidad en Panamá”, señaló Moreno.

La competencia también busca que los participantes adquieran experiencia para manejar la presión deportiva, reconocer sus fortalezas y establecer nuevos objetivos en su preparación.

Con su XII edición, la actividad reunió nuevamente a academias, deportistas y familias alrededor del patinaje de velocidad, una disciplina cuyos clubes buscan continuar desarrollando mediante la formación de nuevos atletas y la organización de competencias en Panamá.