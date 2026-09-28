Costa Rica destituye a Fernando Batista y nombra a Bryan Ruiz como técnico interino

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) destituyó este lunes al argentino Fernando Batista como seleccionador de fútbol por los malos resultados en sus 7 meses de gestión, y nombró como entrenador interino al exjugador Bryan Ruiz.

Será Ruiz quien dirija esta semana los dos últimos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

"Tomamos la decisión de separar a Fernando Batista del puesto y decidimos nombrar de manera interina a Bryan Ruiz en el cargo", declaró a los periodistas el presidente de la FCRF, Osael Maroto.

El exjugador Bryan Ruiz, una de las leyendas del fútbol costarricense con su participación en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, dirigirá el entrenamiento de este lunes con miras al partido del jueves próximo en Managua ante Nicaragua y del próximo domingo en casa frente a Haití, correspondientes a las últimas dos jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Batista, que fue presentado en marzo pasado, perdió ese mes un amistoso contra Irán (5-0) y empató otro contra Jordania (2-2); luego, en junio, Costa Rica cayó ante Colombia (3-1) e Inglaterra (3-0), también en amistosos, y para los partidos de septiembre de la Liga de Naciones de la Concacaf los ticos cayeron 3-4 frente a Curazao y 2-0 ante Haití.

"Los resultados no se dieron. Cuando lo contratamos pensamos en todo el proceso al 2030 (...) es un cambio que se está dando por los malos resultados", expresó el presidente de la FCRF.

En sus últimas declaraciones oficiales, pronunciadas el domingo pasado tras la derrota contra Haití, Batista dijo que se sentía "fuerte" y que confiaba "a muerte" en su trabajo y en el grupo de jugadores, al tiempo que minimizó los malos resultados al afirmar que son situaciones que ocurren en los procesos y que "hay cosas futbolísticas que se han hecho bien".

Las derrotas ante Curazao y Haití han dejado a Costa Rica con escasas posibilidades de clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones, pues debe ganar sus dos últimos partidos de la fase de grupos y esperar varias combinaciones de resultados.

La Federación Costarricense de Fútbol anunció a inicios de marzo a Batista, de 55 años, como el nuevo entrenador de la selección absoluta, con la misión de dirigir el proceso hacia el Mundial 2030.

Ese día la FCRF destacó que Batista fue técnico de las selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina y logró su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y que dirigió a la selección absoluta de Venezuela entre 2023 y 2025.

Batista llegó a Costa Rica luego de que en noviembre pasado la FCRF no renovó el contrato del mexicano Miguel 'Piojo' Herrera, quien no consiguió la clasificación para el Mundial de 2026.

FUENTE: EFE