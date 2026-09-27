Juegos Suramericanos 2026: Panamá logra récord histórico con 5 oros y 16 medallas

Panamá hizo historia en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 al conquistar un total de 16 medallas oficiales: 5 de oro, 3 de plata y 8 de bronce. El Comité Olímpico de Panamá destacó que la delegación nacional estableció nuevos récords de preseas totales y medallas doradas en una sola edición de esta competencia.

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Panamá establece nuevo récord de medallas de oro

Las cinco medallas de oro conseguidas en Santa Fe 2026 representan una nueva marca histórica para Panamá en los Juegos Suramericanos.

El registro anterior era de cuatro preseas doradas, alcanzado en Valencia 1994 y posteriormente igualado en Santiago 2014.

¡Panamá brilla en los Suramericanos! El @COlimpicoPanama destacó la gran actuación de los atletas panameños en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, quienes consiguieron un toral de 16 medallas: 5 de oro, 3 de plata y 8 de bronce.



Este resultado supera el total de preseas y… pic.twitter.com/pZ7KwHZW2b — Telemetro Reporta (@TReporta) September 27, 2026

Además, las 16 medallas oficiales obtenidas en esta edición superaron el récord nacional anterior de 15 preseas, establecido en Santiago 2014.

El resultado también permitió a Panamá superar el total de medallas y de oros alcanzado en Asunción 2022, además de escalar una posición con respecto a esa edición.

Nueve deportes aportaron medallas para Panamá

De los 19 deportes oficiales en los que participó la delegación panameña, nueve consiguieron al menos una medalla.

La distribución de las 16 preseas oficiales por género quedó equilibrada:

8 medallas femeninas.

8 medallas masculinas.

Panamá también consiguió tres preseas en ajedrez, deporte invitado: dos de plata y una de bronce. Estos resultados no son contabilizados dentro del medallero general oficial de los Juegos, pero fueron destacados por el Comité Olímpico de Panamá.

La participación en Santa Fe 2026 también dejó nuevas clasificaciones para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y dos nuevos récords de los Juegos Suramericanos en atletismo, completando una actuación histórica para la delegación panameña.