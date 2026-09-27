PASE-U 2026: ¿quiénes pueden retirar efectivo y quiénes solo pueden comprar con la tarjeta?

La nueva modalidad de pago mediante tarjetas PUNCH establece diferencias en la forma en que los estudiantes podrán utilizar los fondos recibidos del PASE-U y de las becas del IFARHU . Mientras los beneficiarios exclusivos del PASE-U deberán utilizar el dinero para compras, quienes reciben determinadas becas podrán retirar efectivo cuando se habilite esta función.

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¿Quiénes no pueden retirar efectivo del PASE-U?

Los estudiantes que reciben exclusivamente el PASE-U no podrán retirar en efectivo los fondos depositados correspondientes a este beneficio.

El dinero deberá utilizarse mediante la tarjeta para realizar compras en comercios autorizados, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.

PASE-U: ¿En qué lugar entregarán las tarjetas este lunes 28 de septiembre?https://t.co/VV8CFJKXap — Telemetro (@Telemetro) September 27, 2026

Según explicó el director del IFARHU, Carlos Godoy, el objetivo es mantener la trazabilidad de los recursos y orientar el uso de los fondos del PASE-U hacia necesidades relacionadas con la educación y formación de los estudiantes, entre ellas:

Útiles escolares.

Uniformes.

Alimentos.

Otros productos permitidos en comercios autorizados.

¿Qué estudiantes sí podrán retirar dinero en efectivo?

Los estudiantes que reciben becas de excelencia o becas por concurso general sí podrán retirar en efectivo los fondos correspondientes a esos beneficios.

Sin embargo, esta opción estará disponible una vez que la Caja de Ahorros habilite el PIN correspondiente para efectuar los retiros.

Esto significa que la posibilidad de retirar efectivo no se aplica al dinero correspondiente exclusivamente al PASE-U, sino a los fondos provenientes de estas modalidades de becas.

¿Qué pasa si un estudiante recibe PASE-U y una beca?

Godoy explicó que la tarjeta puede manejar los diferentes beneficios mediante “bolsillos” digitales, lo que permite separar los fondos según su origen.

De esta manera, si un estudiante recibe tanto el PASE-U como una beca, los montos pueden mantenerse diferenciados dentro de una misma tarjeta.

El dinero correspondiente al PASE-U conservará las restricciones de uso para compras, mientras que los fondos de las becas que permitan retiros podrán ser utilizados en efectivo cuando la Caja de Ahorros habilite el PIN.

Así, tener una tarjeta PUNCH no significa automáticamente que todo el saldo disponible pueda retirarse en efectivo: dependerá del beneficio al que corresponda cada monto.