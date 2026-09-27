Panamá Entretenimiento -  27 de septiembre de 2026 - 09:35

Pirámide de Chakatín: números del sorteo dominical del 27 de septiembre de 2026

Conoce los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 27 de septiembre de 2026.

Aquí está la pirámide de Chakatín.

Aquí está la pirámide de Chakatín.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín, correspondientes al sorteo dominical del 27 de septiembre de 2026.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5 - 4 - 0 - 3.

Números más buscados

Los números favoritos de Chakatín son: 70 - 40 - 07 - 04 - 74

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 20 de septiembre de 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 20 de septiembre se realizará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

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