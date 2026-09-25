Festival Nacional de la Mejorana 2026: calendario de actividades este fin de semana en Guararé

Este fin de semana se lleva a cabo el Festival Nacional de la Mejorana 2026 , en Guararé, provincia de Los Santos, uno de los eventos folclóricos y culturales más representativos de las tradiciones de Panamá.

Durante este viernes 25 de septiembre se realizará la Tradicional Atolladera y el Día Sereno, con corridas de vacas, desde horas de la tarde en la Plaza Nicomedes Barrios.

Calendario de actividades del Festival Nacional de la Mejorana 2026

Viernes 25 de septiembre

Tradicional Atolladera - 3:00 p.m.

Concurso de Tambor Infantil - 6:00 p.m.

Concurso de Indumentaria Dora P. de Zárate - 7:30 p.m.

Sábado 26 de septiembre

Tradicionales corridas de toros - 3:00 p.m.

Tradición del Festival Nacional de la Mejorana

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, el Festival Nacional de la Mejorana se celebra desde 1949, como una iniciativa de don Manuel F. Zárate en agradecimiento por un milagro obtenido por intercesión de la Virgen de las Mercedes. Se lleva a cabo durante las fiestas patronales de la Virgen de las Mercedes, en septiembre, según el calendario de la Iglesia católica.

El festival se caracteriza por enfocar sus esfuerzos en diversas actividades, entre ellas el homenaje a la Virgen de las Mercedes, con procesión, altares, cantos y toque de mejorana; la construcción de la barrera y espectáculos taurinos, que incluyen embarres de lodo a la reina y su corte; reconocimientos a folcloristas y estudiosos; y concursos de investigación que llevan los nombres de Manuel F. Zárate y Dora Pérez de Zárate.

También se desarrollan concursos de destrezas y manifestaciones tradicionales musicales en distintas categorías infantiles, juveniles y de adultos, como acordeón, tambor y canto de mejorana, además de representaciones de estampas locales, como la confección de la guitarra o mejorana y de cutarras. Las actividades incluyen igualmente el reinado con tuna, presentaciones de delegaciones invitadas y el desfile de carretas con delegaciones.