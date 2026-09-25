Mitradel paraliza el 90 % de las obras del Cuarto Puente tras accidente laboral

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ordenó paralizar aproximadamente el 90 % de los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tras un nuevo accidente laboral registrado en el proyecto, informó la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.

La medida se mantendrá hasta que se corrijan las condiciones que, según la titular del Mitradel, representan riesgos para los trabajadores. Muñoz adelantó que se reunirá con los responsables de la obra para conocer las medidas de seguridad que implementarán antes de autorizar la reanudación de los trabajos.

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Decisión de MITRADEL: ¿Por qué paralizaron las obras del Cuarto Puente?

"Una cosa es un accidente, que un accidente ocurre y otra cosa son cosas que se pueden prevenir con las medidas de seguridad. Ningún trabajador extranjero está sobre el trabajador panameño y se cuida", manifestó Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, tras… pic.twitter.com/6zZ6ZvmVJw — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2026

Muñoz explicó que primero conversará con los trabajadores y posteriormente evaluará el informe elaborado por los inspectores para determinar las condiciones existentes en los diferentes frentes de trabajo.

La ministra sostuvo que las medidas de seguridad observadas no son las adecuadas y que no permitirá que los trabajadores continúen expuestos a riesgos.

“O pones las cosas sobre la mesa o no vas a avanzar”, manifestó Muñoz al referirse a las exigencias que hará a los encargados del proyecto. “O pones las cosas sobre la mesa o no vas a avanzar”, manifestó Muñoz al referirse a las exigencias que hará a los encargados del proyecto.

La titular de Trabajo también expresó: “Ningún trabajador extranjero está sobre un panameño”, al abordar las condiciones laborales de los trabajadores nacionales dentro del proyecto.

Obra permanecerá parcialmente paralizada

Según explicó Muñoz, cerca del 90 % del proyecto permanecerá paralizado hasta que se realicen las correcciones de seguridad exigidas por el Mitradel.

La decisión ocurre después de un incidente registrado la noche del jueves 24 de septiembre en el área de prefabricados de Figali, donde un trabajador sufrió una caída desde una plataforma de aproximadamente dos metros mientras realizaba labores en el proyecto.

"Este es un proyecto que ya tiene tres fatalidades y una serie de accidentes repetidos. Hemos estado en conversaciones antes en esta mesa. Hemos estado en conversaciones pidiendo que se revisen las medidas de seguridad. Este es un proyecto que no tiene un solo oficial de… pic.twitter.com/SdN1nd7SfE — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2026

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó que el trabajador recibió primeros auxilios y fue trasladado a un centro médico. Según la empresa, se encontraba estable, con lesiones bajo control y sin gravedad.

Cuarto Puente registra un 41 % de avance

La paralización ocurre cuando la construcción del Cuarto Puente registra aproximadamente un 41 % de ejecución física, de acuerdo con información divulgada sobre el avance del proyecto.

La obra mantiene como fecha contractual de entrega diciembre de 2028 y actualmente desarrolla trabajos en distintos frentes, entre ellos cimentaciones, columnas, torres y elementos prefabricados.

La reanudación de los frentes paralizados dependerá de las correcciones de seguridad y de las evaluaciones que realice el Mitradel.