¿Busca empleo? Estas empresas tienen vacantes disponibles en Panamá

Vacantes de empelo de esta semana.

Si está buscando empleo en Panamá , existen vacantes para diferentes perfiles profesionales y técnicos en varias provincias del país. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) mantienen publicadas oportunidades laborales a través de sus respectivas plataformas.

Las plazas abarcan áreas como ventas, contabilidad, ingeniería, mecánica automotriz, seguridad, atención al cliente y operaciones, entre otras.

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Contenido de interés: 120 a los 65: beneficiarios que reciben el pago del MIDES esta semana

Vacantes de empleo disponibles a través de Mitradel

Entre las oportunidades laborales publicadas en el portal de empleo de Mitradel se encuentran las siguientes:

Panamá Oeste

Especialista en preparación de color automotriz.

Asistente de ventas.

Veraguas

Chofer a domicilio.

Darién

Capataz de plomería.

Ingeniero civil.

Panamá

Auxiliar de bodega.

Asistente dental.

Contador.

Gestor de cobros.

Monitorista de seguridad.

Chapistero automotriz.

Jefe de taller de mecánica.

Ayudante de mecánica automotriz.

Técnico de refrigeración automotriz.

Técnico de mecánica automotriz.

Los interesados pueden consultar los detalles de las oportunidades y requisitos correspondientes a través del portal Empleos Panamá de Mitradel.

Conozca las vacantes que se encuentran disponibles esta semana en el portal de empleos del @MitradelPma. pic.twitter.com/wa6GazGP2W — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

¿Qué empresas tienen vacantes a través de la CCIAP?

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también mantiene oportunidades laborales publicadas en su plataforma.

Conozca algunas de las oportunidades de empleo disponibles para esta semana en el portal web de la @CCIYAP, https://t.co/aKboDX2U4W pic.twitter.com/t7PWpOa9NM — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

Entre las empresas y posiciones anunciadas se encuentran:

Bancolombia Panamá: oficial auxiliar de operaciones de cartera comercial.

oficial auxiliar de operaciones de cartera comercial. Icaza, González-Ruiz & Alemán: asistente de planilla y contabilidad.

asistente de planilla y contabilidad. Konzerta Selecta: ejecutivo comercial bilingüe.

ejecutivo comercial bilingüe. Konzerta Selecta: gerente de operaciones.

gerente de operaciones. Budget Rent A Car, Chiriquí: agente de ventas y servicio al cliente.

¿Dónde consultar y aplicar a las vacantes?

Quienes estén interesados en alguna de estas oportunidades pueden revisar los requisitos, experiencia solicitada y demás condiciones de cada plaza en los canales correspondientes.

Las ofertas gestionadas mediante Mitradel pueden consultarse en empleospanama.gob.pa, mientras que las oportunidades divulgadas por la CCIAP están disponibles a través de Panacamara.com.

Antes de postularse, es recomendable verificar que el perfil profesional y la experiencia del aspirante correspondan con los requisitos establecidos para cada vacante.