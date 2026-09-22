¿Busca empleo? Estas empresas tienen vacantes disponibles en Panamá

Si está buscando empleo en Panamá, existen vacantes para diferentes perfiles profesionales y técnicos en varias provincias del país. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) mantienen publicadas oportunidades laborales a través de sus respectivas plataformas.
Contenido de interés: 120 a los 65: beneficiarios que reciben el pago del MIDES esta semana
Vacantes de empleo disponibles a través de Mitradel
Entre las oportunidades laborales publicadas en el portal de empleo de Mitradel se encuentran las siguientes:
Panamá Oeste
- Especialista en preparación de color automotriz.
- Asistente de ventas.
Veraguas
- Chofer a domicilio.
Darién
- Capataz de plomería.
- Ingeniero civil.
Panamá
- Auxiliar de bodega.
- Asistente dental.
- Contador.
- Gestor de cobros.
- Monitorista de seguridad.
- Chapistero automotriz.
- Jefe de taller de mecánica.
- Ayudante de mecánica automotriz.
- Técnico de refrigeración automotriz.
- Técnico de mecánica automotriz.
Los interesados pueden consultar los detalles de las oportunidades y requisitos correspondientes a través del portal Empleos Panamá de Mitradel.
¿Qué empresas tienen vacantes a través de la CCIAP?
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también mantiene oportunidades laborales publicadas en su plataforma.
Entre las empresas y posiciones anunciadas se encuentran:
- Bancolombia Panamá: oficial auxiliar de operaciones de cartera comercial.
- Icaza, González-Ruiz & Alemán: asistente de planilla y contabilidad.
- Konzerta Selecta: ejecutivo comercial bilingüe.
- Konzerta Selecta: gerente de operaciones.
- Budget Rent A Car, Chiriquí: agente de ventas y servicio al cliente.
¿Dónde consultar y aplicar a las vacantes?
Quienes estén interesados en alguna de estas oportunidades pueden revisar los requisitos, experiencia solicitada y demás condiciones de cada plaza en los canales correspondientes.
Las ofertas gestionadas mediante Mitradel pueden consultarse en empleospanama.gob.pa, mientras que las oportunidades divulgadas por la CCIAP están disponibles a través de Panacamara.com.
Antes de postularse, es recomendable verificar que el perfil profesional y la experiencia del aspirante correspondan con los requisitos establecidos para cada vacante.