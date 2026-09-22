120 a los 65: beneficiarios que reciben el pago del MIDES esta semana

Desde el pasado lunes 21 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuó el tercer periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026, especialmente para las personas que reciben el beneficio en una modalidad accesible en las zonas de difícil acceso.
¿Quiénes reciben el pago del MIDES?
Los beneficiarios que recibirán estos desembolsos serán panameños que estén inscritos en los siguientes programas
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120 a los 65
Ángel Guardián
Red de Oportunidades
SENAPAN
Los beneficiarios del tercer pago en las áreas de difícil acceso recibirán estos pagos hasta el 25 de septiembre de 2026.