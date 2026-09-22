Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2026 - 11:14

120 a los 65: beneficiarios que reciben el pago del MIDES esta semana

MIDES inició el tercer pago de los programas como 120 a los 65 y Ángel Guardián. Conoce quiénes reciben el beneficio hasta el 25 de septiembre.

MIDES tercer pago de 120 a los 65.

MIDES tercer pago de 120 a los 65.

MIDES
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Desde el pasado lunes 21 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuó el tercer periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026, especialmente para las personas que reciben el beneficio en una modalidad accesible en las zonas de difícil acceso.

¿Quiénes reciben el pago del MIDES?

Los beneficiarios que recibirán estos desembolsos serán panameños que estén inscritos en los siguientes programas

  • 120 a los 65

  • Ángel Guardián

  • Red de Oportunidades

  • SENAPAN

Los beneficiarios del tercer pago en las áreas de difícil acceso recibirán estos pagos hasta el 25 de septiembre de 2026.

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