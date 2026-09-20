MIDES inicia este 21 de septiembre el tercer pago de los 120 a los 65 en áreas de difícil acceso

Este lunes 21 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuará el tercer periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026, especialmente para los beneficiarios que retiran sus dineros en efectivo en las zonas de difícil acceso.
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Calendario de pagos del MIDES 2026
Pago por tarjeta clave social
- Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre
Pago en áreas de difícil acceso
- Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
- Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre