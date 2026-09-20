Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2026 - 10:39

MIDES inicia este 21 de septiembre el tercer pago de los 120 a los 65 en áreas de difícil acceso

Los beneficiarios de la nueva jornada de pagos del MIDES serán los panameños inscritos en los programas: 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades.

Pagos del MIDES.

Pagos del MIDES.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 21 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuará el tercer periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026, especialmente para los beneficiarios que retiran sus dineros en efectivo en las zonas de difícil acceso.

Los beneficiarios de estos desembolsos serán los panameños inscritos en los programas: 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

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