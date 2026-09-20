Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2026 - 11:05

Calendario de pagos para jubilados y pensionados en octubre y noviembre

La CSS publicó el calendario de pagos correspondiente a las quincenas de octubre y noviembre para jubilados y pensionados.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario de pagos correspondiente a las quincenas de octubre y noviembre para jubilados y pensionados. Asimismo, la entidad dio a conocer la fecha en la que se abonará el segundo bono permanente de 2026.

Calendario de pagos de la CSS para octubre y noviembre

Octubre

  • ACH: lunes 5 y 19 de octubre
  • Cheque: martes 6 y 20 de octubre

Noviembre

  • ACH: viernes 30 de octubre y martes 17 de noviembre
  • Cheque: lunes 2 y jueves 19 de noviembre

Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

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