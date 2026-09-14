CSS: ¿quiénes cobran el viernes 18 y quiénes tendrán que esperar hasta el lunes 21 de septiembre?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen definidas las fechas del segundo pago correspondiente a septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por la institución.

El pago se realizará en fechas diferentes, dependiendo de la modalidad utilizada por cada beneficiario para recibir su jubilación o pensión.

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Para la segunda quincena de septiembre, el calendario establece las siguientes fechas:

Viernes 18 de septiembre: pago mediante ACH .

pago mediante . Lunes 21 de septiembre: pago mediante cheque.

Cortesía

De esta manera, los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante ACH tendrán disponible el dinero el viernes 18 de septiembre, mientras que quienes cobran mediante cheque deberán esperar hasta el lunes 21 de septiembre.

¿A qué hora se entregan los cheques de la CSS?

En el caso de los beneficiarios que reciben su pago mediante cheque, la CSS establece un horario de entrega de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Además, quienes acudan a retirar el cheque deberán presentar su cédula de identidad personal vigente.