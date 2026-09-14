China condena grupo parlamentario Panamá-Taiwán y pide a Panamá respetar el principio de una sola China

La República Popular China (RPCh) cuestionó la conformación del denominado grupo de intercambio parlamentario Panamá-Taiwán y afirmó que sus actividades vulneran el principio de “una sola China” , que, según Beijing, constituye la base política de las relaciones entre China y Panamá.

Durante una conferencia de prensa en Beijing, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, se refirió al grupo conformado por diputados panameños y pidió a Panamá mantener su compromiso con dicho principio.

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“El denominado ‘grupo interparlamentario Panamá-Taiwán’ viola gravemente el principio de una sola China que sostiene Panamá”, afirmó el funcionario. “El denominado ‘grupo interparlamentario Panamá-Taiwán’ viola gravemente el principio de una sola China que sostiene Panamá”, afirmó el funcionario.

Guo Jiakun agregó: “Instamos a Panamá a honrar su compromiso con este principio, que sirve como la base política de las relaciones China-Panamá”.

Reacción de China: ¿Qué ocurrió en la Asamblea Nacional?

La semana pasada, un grupo de parlamentarios panameños formalizó sus vínculos con el Yuan Legislativo de Taiwán, durante un acto realizado en la Asamblea Nacional de Panamá.

The so-called “Panama-Taiwan parliamentary exchange group” seriously violates the #oneChina principle held by Panama. We urge Panama to honor its commitment to the principle which serves as the political foundation of China-Panama relations. pic.twitter.com/tgUMwDwtgf — CHINA MFA Spokesperson (@MFA_China) September 14, 2026

Según la información suministrada, en la actividad participaron representantes políticos de Taiwán y un congresista estadounidense, quienes expresaron su respaldo al acercamiento parlamentario con Taiwán.

El pronunciamiento de Beijing se produce después de este acercamiento entre legisladores panameños y representantes taiwaneses.

Gobierno de Panamá mantiene postura sobre una sola China

Por su parte, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino ha marcado distancia de las acciones del grupo parlamentario y ha reiterado que corresponde al Órgano Ejecutivo dirigir la política exterior del país.

La administración panameña también ha reafirmado el reconocimiento del principio de una sola China dentro de su política exterior.