Panamá Nacionales -  13 de septiembre de 2026 - 09:17

PASE-U 2026: entrega de tarjetas por el IFARHU para este lunes 14 de septiembre en San Miguelito

El IFARHU continuará este lunes 14 de septiembre con la entrega de tarjetas del PASE-U en San Miguelito. Conozca lugar, horario y requisitos.

Pago del PASE-U - 14 de septiembre

Pago del PASE-U - 14 de septiembre

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes 14 de septiembre de 2026 con la entrega de las tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros correspondientes al programa PASE-U en la provincia de Panamá.

La jornada estará dirigida a beneficiarios de los corregimientos de Amelia Denis de Icaza y Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito. Según el IFARHU, la entrega será en el Centro Comercial Los Andes, puerta principal de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los beneficiarios y acudientes deben verificar que cumplen con los requisitos establecidos por el IFARHU antes de acudir al centro de entrega.

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¿Dónde consultar el calendario del PASE-U?

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros habilitados para la entrega de tarjetas a través del IFARHU dando CLIC AQUÍ.

Es importante verificar la programación correspondiente antes de acudir al punto de entrega, ya que las jornadas se realizan de acuerdo con el corregimiento y la fecha establecida por la institución.

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