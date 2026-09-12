Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2026 - 16:43

PASE-U 2026: IFARHU entrega nuevas tarjetas este lunes 14 de septiembre

El IFARHU continuará este lunes 14 de septiembre con la entrega de la tarjeta PASE-U en la provincia de Panamá

Pagos del IFARHU en Panamá.

Pagos del IFARHU en Panamá.

@ifarhu
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este lunes 14 de septiembre con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en la provincia de Panamá.

Pago del PASE-U este 14 de septiembre

Provincia de Panamá - San Miguelito

  • Amelia Denis de Icaza
  • Arnulfo Arias

Centro de entrega

  • Centro Comercial Los Andes, puerta principal.

Horario de atención

  • De 7:00 a.m. a 12:0 p.m.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario PASE-U: IFARHU publica nuevos puntos de pago para la próxima semana

PASE-U: ¿Cuándo será el segundo pago del programa?

PASE-U 2026: ¿dónde el IFARHU entregará tarjetas este sábado 12 de septiembre?

Recomendadas

Más Noticias