Calendario PASE-U: IFARHU publica nuevos puntos de pago para la próxima semana

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que la próxima semana iniciará la entrega de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros del PASE-U en la provincia de Panamá.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.