Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 17:39

Calendario PASE-U: IFARHU publica nuevos puntos de pago para la próxima semana

Para el retiro de la tarjeta y el pago del PASE-U el acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

IFARHU publica nuevos puntos de pago del PASE-U.

IFARHU publica nuevos puntos de pago del PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que la próxima semana iniciará la entrega de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros del PASE-U en la provincia de Panamá.

Nuevos centros de entrega del PASE-U en IFARHU

San Miguelito

  • Fecha: del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre
  • Lugar: Centro Comercial de Los Andes Mall

Panamá Norte

  • Fecha: del jueves 17 al sábado 19 de septiembre
  • Lugar: Centro Comercial de Los Andes Mall

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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