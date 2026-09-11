ASEP da seguimiento a incidencia en recargas prepago de ENSA: así puede obtener un PIN sin costo

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que da seguimiento a la incidencia tecnológica que afecta temporalmente las recargas de energía prepago de ENSA.

La institución aclaró que la situación no corresponde a una falla en el suministro eléctrico, sino a un problema registrado en la plataforma de procesos comerciales de la empresa.

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La incidencia interrumpió temporalmente algunos servicios digitales de ENSA, entre ellos la posibilidad de realizar recargas para los medidores de energía prepago.

ASEP informa: ¿Qué deben hacer los usuarios de energía prepago?

Ante la situación, la ASEP indicó que solicitó a ENSA implementar medidas de contingencia para garantizar la atención de los clientes mientras se normalizan los servicios digitales.

ASEP da seguimiento a usuarios de energía prepago ante incidencia tecnológica



La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informa que la situación registrada con las recargas de energía prepago de ENSA no corresponde a una falla del suministro eléctrico.



La… — ASEP Panamá (@AsepPanama) September 11, 2026

Como parte de estas medidas, ENSA habilitó la entrega de PINES de recarga sin costo para los clientes de energía prepago afectados por la imposibilidad temporal de realizar recargas digitales.

Los usuarios pueden comunicarse con los canales de atención de ENSA o acudir a sus centros de servicio para solicitar el PIN.

Mientras se completa la recuperación de la plataforma, también se mantienen reforzados los canales de atención presencial y telefónica.

ASEP mantiene seguimiento al problema

La ASEP informó que mantiene comunicación directa con ENSA y continuará fiscalizando la situación y las medidas adoptadas por la empresa hasta verificar que los servicios digitales sean normalizados.

La entidad también recordó a los usuarios que pueden presentar sus consultas, inquietudes o inconformidades a través de sus canales oficiales de atención:

Línea gratuita: 183

WhatsApp RINA: 6271-2230

Correo electrónico : [email protected]

Página web : ASEP

Atención presencial: oficinas de ASEP a nivel nacional.

¿Es una falla del suministro eléctrico?

No. Según la ASEP, la afectación está relacionada con una incidencia tecnológica en la plataforma comercial de ENSA y específicamente con servicios digitales como las recargas de los medidores prepago.

Por ello, la autoridad mantiene el seguimiento para verificar que las medidas de contingencia protejan a los usuarios mientras se restablece completamente el servicio.