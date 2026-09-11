Rosh Hashaná 2026: ¿qué se celebra y cuándo comienza el Año Nuevo judío?

Rosh Hashaná es el Año Nuevo judío y marca el comienzo del año 5787 del calendario hebreo. Es una de las principales festividades del judaísmo y da inicio a un período de reflexión espiritual, renovación y arrepentimiento.

En 2026, Rosh Hashaná comienza al atardecer del viernes 11 de septiembre y se extiende hasta el anochecer del domingo 13 de septiembre.

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¿Qué significa Rosh Hashaná?

El nombre Rosh Hashaná significa literalmente “cabeza del año”. La celebración marca el inicio del nuevo año según el calendario hebreo y es una fecha de especial significado religioso para la comunidad judía.

Durante estos días se realizan actos religiosos y reuniones familiares, además de seguirse distintas tradiciones vinculadas con la festividad.

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Rosh Hashaná también abre un período de reflexión y preparación espiritual que culmina con Yom Kippur, conocido como el Día del Perdón.

¿Cuándo se celebra Rosh Hashaná en 2026?

En 2026, la festividad comienza con la puesta del sol del viernes 11 de septiembre y concluye después del anochecer del domingo 13 de septiembre.

El primer día corresponde al sábado 12 de septiembre, mientras que el segundo día se celebra el domingo 13 de septiembre. En Panamá, la comunidad judía conmemora la festividad mediante sus tradicionales encuentros familiares y actividades religiosas.

¿Qué representa esta celebración?

Rosh Hashaná es un momento de introspección y renovación. Para quienes profesan el judaísmo, estos días representan una oportunidad para reflexionar sobre las acciones del año que termina y comenzar el nuevo ciclo con propósitos de cambio y crecimiento espiritual.

La festividad está acompañada de diversas tradiciones y comidas simbólicas que forman parte de la celebración del Año Nuevo judío.