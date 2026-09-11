"Fue mi ídolo e inspiración": Roberto Durán recuerda a Ismael Laguna durante sus honras fúnebres

El legendario boxeador panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán asistió este viernes a las honras fúnebres de Ismael Laguna , a quien recordó como uno de sus grandes referentes e inspiración para iniciar su camino en el mundo del boxeo.

Durán rememoró una de las peleas de Laguna en el gimnasio Juan Demóstenes Arosemena, cuando él apenas tenía 10 años.

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“Fue uno de los primeros campeones mundiales que tuvo Panamá. Me acuerdo cuando peleó en el Juan Demóstenes Arosemena, yo tenía 10 años, cuidaba carros afuera”, recordó Durán. “Fue uno de los primeros campeones mundiales que tuvo Panamá. Me acuerdo cuando peleó en el Juan Demóstenes Arosemena, yo tenía 10 años, cuidaba carros afuera”, recordó Durán.

Roberto Durán revela cómo Ismael Laguna lo inspiró a ser boxeador

Para “Manos de Piedra”, Laguna no fue solamente una figura destacada del boxeo panameño, sino también una inspiración durante sus primeros años.

“(Ismael Laguna) fue uno de los primeros campeones mundiales que tuvo Panamá. Me acuerdo cuando peleó en el Juan Demóstenes Arosemena, yo tenía 10 años, cuidaba carros afuera”, recordó Roberto "Manos de Piedra Durán", quien este viernes asistió a las honras fúnebres de quien fue… pic.twitter.com/6Hv9EewiaU — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2026

El excampeón mundial acudió a despedir a quien consideraba su “ídolo e inspiración”, una muestra de la huella que dejó Laguna en generaciones de boxeadores panameños.

Roberto Durán despide a Ismael Laguna

La figura de Ismael Laguna ocupa un lugar importante en la historia del boxeo de Panamá. Su trayectoria como campeón mundial y sus actuaciones dentro del cuadrilátero contribuyeron a consolidar al país como una de las potencias latinoamericanas de este deporte.

La despedida de Laguna reunió así a figuras vinculadas al boxeo nacional, entre ellas Durán, quien recordó desde su propia infancia cómo observaba al campeón que años después se convertiría en uno de sus referentes para emprender su propia carrera.