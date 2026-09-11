"Fue mi ídolo e inspiración": Roberto Durán recuerda a Ismael Laguna durante sus honras fúnebres

El legendario boxeador panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán asistió este viernes a las honras fúnebres de Ismael Laguna, a quien recordó como uno de sus grandes referentes e inspiración para iniciar su camino en el mundo del boxeo.
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Roberto Durán revela cómo Ismael Laguna lo inspiró a ser boxeador
Para “Manos de Piedra”, Laguna no fue solamente una figura destacada del boxeo panameño, sino también una inspiración durante sus primeros años.
El excampeón mundial acudió a despedir a quien consideraba su “ídolo e inspiración”, una muestra de la huella que dejó Laguna en generaciones de boxeadores panameños.
Roberto Durán despide a Ismael Laguna
La figura de Ismael Laguna ocupa un lugar importante en la historia del boxeo de Panamá. Su trayectoria como campeón mundial y sus actuaciones dentro del cuadrilátero contribuyeron a consolidar al país como una de las potencias latinoamericanas de este deporte.
La despedida de Laguna reunió así a figuras vinculadas al boxeo nacional, entre ellas Durán, quien recordó desde su propia infancia cómo observaba al campeón que años después se convertiría en uno de sus referentes para emprender su propia carrera.