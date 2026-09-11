Descuentos a jubilados: ¿qué se discutirá en la próxima reunión con Mulino?

El Gobierno Nacional, representantes de los jubilados y empresarios continuarán las conversaciones sobre el Proyecto de Ley 226, que propone ampliar los beneficios y descuentos para los jubilados y adultos mayores en Panamá.

La primera reunión se realizó este viernes con la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino, representantes de los jubilados y miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Jubilados se movilizan: ¿Qué están exigiendo y que respondió el gobierno?

Tras el encuentro, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, expresó optimismo sobre los resultados que puedan surgir de las mesas de trabajo.

“Estoy optimista que en esas mesas de trabajo van a surgir muy buenas ideas”, manifestó Chapman. “Estoy optimista que en esas mesas de trabajo van a surgir muy buenas ideas”, manifestó Chapman.

Descuento a jubilados: ¿Qué busca el Proyecto de Ley 226?

La propuesta plantea ampliar los beneficios que reciben los jubilados y adultos mayores, con nuevos descuentos en medicamentos, servicios de salud, agua potable, internet y artículos de uso médico y personal.

@GRACEHERNÁNDEZ

Entre los principales cambios que se discuten están:

30 % de descuento en medicamentos.

15 % de descuento en laboratorios privados, centros de imagenología y otros establecimientos relacionados con servicios de salud.

en laboratorios privados, centros de imagenología y otros establecimientos relacionados con servicios de salud. 30 % de descuento en el agua potable , cuando el consumo mensual no supere los B/.30 .

, cuando el consumo mensual no supere los . 30 % de descuento en internet residencial , para contratos que no excedan los B/.50 mensuales .

, para contratos que no excedan los . Nuevos descuentos para la compra de insumos médicos y artículos de uso personal, entre ellos pañales desechables, sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas.

¿Qué se discutirá en las próximas reuniones?

Las mesas de trabajo deberán buscar una fórmula que permita implementar los beneficios propuestos sin afectar la viabilidad económica de las medidas.

Uno de los puntos centrales será precisamente analizar cómo aplicar los descuentos y cuál sería el mecanismo para compensar a los comercios y empresas que los otorguen.

"Estoy optimista que en esas mesas de trabajo van a surgir muy buenas ideas", expresó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre las reuniones sostenidas entre jubilados, empresarios y Gobierno Nacional. pic.twitter.com/GFIzf7ylNC — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2026

La propuesta contempla modificar el artículo 6 de la legislación original para establecer que los descuentos puedan ser reconocidos en un 100 % como crédito fiscal del impuesto sobre la renta.

Esto permitiría a los contribuyentes compensar el monto correspondiente durante el período fiscal en el que se generen los descuentos.