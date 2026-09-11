Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 10:19

Último fin de semana de vacaciones escolares: actividades para disfrutar en familia

Conozca las actividades que se llevarán a cabo durante el último fin de semana de vacaciones escolares en Panamá.

Actividades para las vacaciones 2026.

Actividades para las vacaciones 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Para el último fin de semana de vacaciones escolares, en Panamá se ofrecerán diversas actividades con el fin de despedir el receso junto a los niños y adolescentes del hogar. La oferta incluye opciones al aire libre, entre las que destacan las visitas al Biomuseo.

Actividades por vacaciones en Panamá

Vacaciones divertidas 2.0 de la Alcaldía de Panamá.

  • Lugar: cancha deportiva de la antigua UPA, en Alcalde Díaz, Panamá Norte.
  • Día: sábado 12 de septiembre
  • Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Albrook Mall

  • Días: 11 al 13 de septiembre
  • Lugar: plaza del Delfín
  • Hora: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
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Desfile en Arraiján

  • Lugar: desde el Minisuper Sofía
  • Día: sábado 12 de septiembre
  • Hora: 9:00 a.m.
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Biomuseo

  • Días: del 11 al 13 de septiembre
  • Costo: Paquete de 4 personas para panameños y residentes permanentes a B/.20.00
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