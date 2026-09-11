Para el último fin de semana de vacaciones escolares, en Panamá se ofrecerán diversas actividades con el fin de despedir el receso junto a los niños y adolescentes del hogar. La oferta incluye opciones al aire libre, entre las que destacan las visitas al Biomuseo.
Panamá Nacionales - 11 de septiembre de 2026 - 10:19
Último fin de semana de vacaciones escolares: actividades para disfrutar en familia
Conozca las actividades que se llevarán a cabo durante el último fin de semana de vacaciones escolares en Panamá.
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Vacaciones divertidas 2.0 de la Alcaldía de Panamá.
- Lugar: cancha deportiva de la antigua UPA, en Alcalde Díaz, Panamá Norte.
- Día: sábado 12 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Albrook Mall
- Días: 11 al 13 de septiembre
- Lugar: plaza del Delfín
- Hora: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Desfile en Arraiján
- Lugar: desde el Minisuper Sofía
- Día: sábado 12 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m.
Biomuseo
- Días: del 11 al 13 de septiembre
- Costo: Paquete de 4 personas para panameños y residentes permanentes a B/.20.00
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