Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 10:10

Sismo de magnitud 3.3 sorprende durante la madrugada: ocurrió al noroeste de Chepo

Un sismo de magnitud 3.3 fue registrado a las 12:08 a.m. de este viernes 11 de septiembre, a 25 km al noroeste de Chepo, según Geociencias.

Sismo de magnitud 3.3 sorprende durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.3 sorprende durante la madrugada

@IGUP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un sismo de magnitud 3.3 fue registrado durante la madrugada de este viernes 11 de septiembre de 2026, según el reporte revisado del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:08:50 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 55 kilómetros. De acuerdo con el informe, el evento fue localizado a 25 kilómetros al noroeste de Chepo, en la provincia de Panamá.

El Instituto de Geociencias indicó que el reporte se encuentra en estado revisado, por lo que estos son los datos actualizados del evento.

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Sismo en Panamá - reporte preliminar

Inicialmente, el Instituto de Geociencias había informado de manera preliminar un sismo de magnitud 3.2, con una profundidad de 41 kilómetros, localizado a 18 kilómetros al sureste de Tocumen.

Posteriormente, tras la revisión del evento, los parámetros fueron actualizados a magnitud 3.3, 55 kilómetros de profundidad y 25 kilómetros al noroeste de Chepo.

Hasta el momento, los datos suministrados corresponden al registro del movimiento sísmico y no incluyen información sobre daños o afectaciones.

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