Segundo pago del PASE-U: ¿cuánto recibirán los estudiantes de primaria en octubre?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los estudiantes de educación primaria recibirán un desembolso de 90 balboas correspondiente al segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), para un total de 270 balboas al año.
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Educación primaria: 270 balboas anuales (90 balboas cada tres meses).
Educación premedia: 360 balboas anuales (120 balboas cada tres meses).
Educación media: 450 balboas anuales (150 balboas cada tres meses).
Para hacer efectivo el desembolso programado para el mes de octubre, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:
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Control de asistencia: Contar con el registro oficial que certifique la asistencia regular del estudiante a clases.
Escuela para Padres: Presentar la verificación de participación y asistencia del acudiente a las sesiones formativas del programa.
¿Cómo se pagará el PASE-U?
De acuerdo con la institución, el pago se acreditará mediante la tarjeta de débito Clave o Mastercard de la Caja de Ahorros asignada a los beneficiarios.