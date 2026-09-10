Presidente Mulino anuncia medidas para que médicos extranjeros graduados en Panamá puedan ejercer

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , abordó este jueves las estrategias que implementa el Gobierno nacional para hacer frente al déficit de médicos especialistas en el sistema público de salud.

El mandatario detalló que, además de la contratación de profesionales extranjeros para la ejecución de procedimientos especializados y la capacitación de personal local, el plan contempla permitir el ejercicio profesional a médicos graduados en universidades del país que actualmente no pueden ejercer por no contar con la nacionalidad panameña.

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“Esos ciudadanos con residencia de años y años en nuestro país no pueden ser médicos y están allí con un título colgado en una pared, pero sin poder llevar salud a la población. Vamos a darle solución a eso muy pronto”, expresó Mulino.

Asimismo, el gobernante indicó que se evalúan reformas para ampliar las oportunidades de formación de nuevos profesionales de la salud en Panamá, habilitando espacios de capacitación tanto en la red hospitalaria pública como en el sector privado.