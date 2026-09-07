Panamá Entrevistas -

Jubilados esperan lograr un entendimiento en reunión con el presidente Mulino y empresarios

Guillermo Cortés, dirigente de los jubilados, dijo que están preparados para la reunión con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y los empresarios para abordar el proyecto de Ley 226 que amplía los beneficios y descuentos a jubilados y pensionados. Cortés indicó que esperan lograr un entendimiento, pero adelantó que hay algunos temas que no son negociables.