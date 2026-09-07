José Gabriel Carrizo: reprograman su audiencia de acusación y esta es la nueva fecha

La audiencia de acusación contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo , fue reprogramada para el próximo 13 de octubre, luego de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la suspensión de la diligencia.

Carrizo había sido trasladado este lunes 7 de septiembre al Sistema Penal Acusatorio, ubicado en Plaza Ágora, para participar en la audiencia de acusación dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado.

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El abogado de Carrizo, Pedro Meilán, confirmó que la diligencia fue suspendida y que se estableció una nueva fecha para continuar con el proceso.

¿Por qué fue reprogramada la audiencia de Carrizo?

De acuerdo con la defensa, la suspensión de la audiencia se produjo a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.

El exvicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo, fue trasladado este lunes a la sede del SPA en Plaza Ágora, para la audiencia de acusación por presunto enriquecimiento injustificado, pero esta fue reprogramada para el 13 de octubre.



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La diligencia corresponde a la fase intermedia del proceso, en la que el Ministerio Público debe sustentar formalmente su acusación y presentar los elementos probatorios que pretende utilizar, mientras que la defensa tiene la oportunidad de controvertir los señalamientos y anunciar sus propias pruebas.

La Fiscalía sostiene que Carrizo habría registrado un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente $1.9 millones, a partir de una investigación originada en un informe de la Contraloría General de la República.

La nueva fecha: 13 de octubre

Con la suspensión de este lunes, la audiencia de acusación quedó programada para el 13 de octubre de 2026. Carrizo permanece bajo la medida cautelar de arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.

¿Qué ocurrirá el 23 de septiembre?

En este punto es importante diferenciar las dos diligencias. El 23 de septiembre no corresponde a la nueva audiencia de acusación de Carrizo. Para esa fecha está programada la audiencia en la que se revisará la apelación presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión que rechazó el secuestro de un apartamento del exvicepresidente ubicado en Costa del Este.

“Yo creo que el no realizar la audiencia hoy significa que hay algún tipo de controversias entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial”, sostuvo la secretaria general del PRD, Balbina Herrera, tras la reprogramación de la audiencia de acusación por presunto enriquecimiento… pic.twitter.com/JSCPKt4BiT — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

La audiencia fue fijada para las 2:00 p. m. en la sala número 2 del Sistema Penal Acusatorio.

La jueza Karolina Santamaría había rechazado el viernes 4 de septiembre la solicitud relacionada con el inmueble al considerar que no cumplía con las condiciones establecidas en el artículo 351 del Código Penal. La defensa, por su parte, sostiene que el apartamento fue adquirido antes de que Carrizo ocupara un cargo público.

¿De qué se acusa a José Gabriel Carrizo?

El Ministerio Público investiga a Carrizo por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado, a raíz de un supuesto incremento patrimonial calculado en alrededor de $1.9 millones.

La imputación fue dictada en enero de 2026 y el caso avanzó posteriormente hacia la fase intermedia, luego de que concluyera la etapa de investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

La audiencia de acusación deberá determinar si existen las condiciones procesales para que el expediente avance hacia un eventual juicio oral. Esta diligencia no determina por sí misma la culpabilidad o inocencia del exvicepresidente.