Sequía en Panamá: estas son las zonas que podrían enfrentar mayores problemas de agua

La disminución de las lluvias y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño mantienen bajo presión a distintas regiones y cuencas hidrográficas de Panamá .

Entre las áreas que presentan mayores señales de estrés hídrico se encuentran el Arco Seco, la península de Azuero, la sabana veragüense y sectores productivos de Chiriquí.

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También existen preocupaciones relacionadas con la disponibilidad del recurso en algunas cuencas críticas y zonas periurbanas, donde la presión sobre el suministro de agua potable puede aumentar.

El Arco Seco, una de las zonas más vulnerables

El Arco Seco es una de las regiones que históricamente ha enfrentado mayores dificultades de disponibilidad de agua durante los periodos secos.

Esta zona comprende sectores de las provincias centrales y presenta una importante actividad agropecuaria, por lo que una reducción de las precipitaciones puede afectar tanto el abastecimiento como la producción.

De acuerdo con los datos citados sobre el comportamiento de las lluvias, algunas áreas del Pacífico han registrado reducciones significativas de las precipitaciones.

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Cuencas hidrográficas bajo presión

El estrés hídrico también alcanza varias cuencas hidrográficas identificadas por las autoridades meteorológicas.

Entre las cuencas señaladas con condiciones de sequía moderada se encuentran:

Río Chiriquí Viejo , cuenca 102.

, cuenca 102. Río Escárrea , cuenca 104.

, cuenca 104. Río Tonosí , cuenca 124.

, cuenca 124. Ríos Fonseca, Chiriquí y San Juan , cuenca 110.

, cuenca 110. Ríos Fonseca y Tabasará, cuenca 112.

Estas condiciones pueden generar presión sobre actividades que dependen directamente de la disponibilidad de agua, especialmente la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos.

¿Qué ocurre en Azuero y Veraguas?

La península de Azuero y sectores de la sabana veragüense forman parte de las regiones tradicionalmente más expuestas a los periodos de menor precipitación.

La combinación de menor cantidad de lluvias, altas temperaturas y demanda de agua puede aumentar el estrés sobre las fuentes disponibles.

Por esta razón, el comportamiento de las precipitaciones durante los próximos meses será determinante para conocer cómo evolucionará la disponibilidad del recurso.

Chiriquí también enfrenta presión sobre sus recursos hídricos

En Chiriquí, la preocupación se concentra particularmente en algunas cuencas y sectores vinculados con la producción.

Entre ellas se encuentran los sistemas hidrográficos del río Chiriquí Viejo, río Escárrea, Fonseca y Tabasará, incluidos entre los puntos señalados con condiciones de sequía moderada.

La situación puede tener implicaciones para las actividades agrícolas y productivas que dependen de estas fuentes.

¿Y qué pasa con las zonas urbanas?

La presión hídrica también puede sentirse en áreas de crecimiento urbano y periurbano, donde el aumento de la demanda puede complicar el suministro cuando existe una menor disponibilidad de agua.

Entre las áreas mencionadas se encuentran Arraiján y La Chorrera, donde las dificultades de abastecimiento pueden verse agravadas por distintos factores relacionados con la disponibilidad y distribución del recurso.

No obstante, es importante diferenciar entre estrés hídrico, problemas puntuales de suministro y una eventual falta generalizada de agua potable. No todas las zonas señaladas necesariamente enfrentarán racionamientos.

Panamá declaró emergencia nacional por el comportamiento climático

El Consejo de Gabinete declaró un estado de emergencia nacional debido al comportamiento climático asociado al fenómeno de El Niño.

La medida, establecida mediante la Resolución N.° 102-26, busca permitir acciones preventivas de mitigación y respuesta ante las posibles afectaciones provocadas por este evento climático.

En el escenario actual, el comportamiento de las lluvias y de las principales cuencas hidrográficas será clave para determinar la disponibilidad de agua durante los próximos meses.