Ilya Espino de Marotta asume hoy el Canal de Panamá: ¿a qué hora será el acto?

Ilya Espino de Marotta asumirá este lunes 7 de septiembre como administradora del Canal de Panamá , para el periodo 2026-2033.

El acto de toma de posesión está programado para las 7:00 a.m. y se desarrolla en el área exterior del Edificio de la Administración del Canal de Panamá . Con este acto comienza oficialmente una nueva etapa al frente de la vía interoceánica, bajo la administración de Espino de Marotta.

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Contenido de interés: Ilya Espino de Marotta hace historia y asume hoy las riendas del Canal de Panamá

¿A qué hora es la toma de posesión?

La ceremonia está prevista para las:

Fecha: lunes 7 de septiembre de 2026.

lunes 7 de septiembre de 2026. Hora: 7:00 a.m.

Lugar: área exterior del Edificio de la Administración del Canal de Panamá.

Repasamos con @HugoFamania la trayectoria de Ilya Espino de Marotta @MarottaIlya en el @canaldepanama, quien este lunes 7 de septiembre se convierte en la primera mujer en administrar la vía interoceánica. pic.twitter.com/kWBZeocxd3 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

La designación de Espino de Marotta para dirigir la institución marca el inicio de su gestión para el periodo comprendido entre 2026 y 2033.

¿Cuáles serán sus prioridades y retos?

La nueva administradora asumirá el cargo en un momento en que el Canal de Panamá enfrenta importantes desafíos relacionados con su operación, sostenibilidad y competitividad internacional.

Entre los temas que marcarán su gestión estarán las decisiones necesarias para garantizar la operación eficiente de la vía interoceánica y responder a los retos que enfrenta el Canal en los próximos años.

La nueva administración también deberá definir sus prioridades para el desarrollo de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la capacidad del Canal.

Con la toma de posesión, Ilya Espino de Marotta inicia formalmente el periodo de administración 2026-2033 al frente de una de las principales infraestructuras estratégicas de Panamá.