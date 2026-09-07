Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2026 - 07:34

Ilya Espino de Marotta asume hoy el Canal de Panamá: ¿a qué hora será el acto?

Ilya Espino de Marotta toma posesión este lunes como administradora del Canal de Panamá. Conoce la hora y el lugar del acto.

Ilya Espino de Marotta asume hoy el Canal de Panamá

Ilya Espino de Marotta asume hoy el Canal de Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Ilya Espino de Marotta asumirá este lunes 7 de septiembre como administradora del Canal de Panamá, para el periodo 2026-2033.

El acto de toma de posesión está programado para las 7:00 a.m. y se desarrolla en el área exterior del Edificio de la Administración del Canal de Panamá. Con este acto comienza oficialmente una nueva etapa al frente de la vía interoceánica, bajo la administración de Espino de Marotta.

Contenido de interés: Ilya Espino de Marotta hace historia y asume hoy las riendas del Canal de Panamá

¿A qué hora es la toma de posesión?

La ceremonia está prevista para las:

  • Fecha: lunes 7 de septiembre de 2026.
  • Hora: 7:00 a.m.
  • Lugar: área exterior del Edificio de la Administración del Canal de Panamá.

La designación de Espino de Marotta para dirigir la institución marca el inicio de su gestión para el periodo comprendido entre 2026 y 2033.

¿Cuáles serán sus prioridades y retos?

La nueva administradora asumirá el cargo en un momento en que el Canal de Panamá enfrenta importantes desafíos relacionados con su operación, sostenibilidad y competitividad internacional.

Entre los temas que marcarán su gestión estarán las decisiones necesarias para garantizar la operación eficiente de la vía interoceánica y responder a los retos que enfrenta el Canal en los próximos años.

La nueva administración también deberá definir sus prioridades para el desarrollo de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la capacidad del Canal.

Con la toma de posesión, Ilya Espino de Marotta inicia formalmente el periodo de administración 2026-2033 al frente de una de las principales infraestructuras estratégicas de Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

José Icaza, ministro para Asuntos del Canal, destaca méritos de Ilya Espino de Marotta

Ilya Espino de Marotta asume el Canal de Panamá: estos fueron sus primeros mensajes como administradora

Canal de Panamá enfrenta nuevo reto mientras Ilya Espino de Marotta toma posesión

Recomendadas

Más Noticias