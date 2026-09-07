Ilya Espino de Marotta hace historia y asume hoy las riendas del Canal de Panamá

Ilya Espino de Marotta hace historia: es la primera mujer en asumir el Canal de Panamá

Ilya Espino de Marotta asumió este lunes 7 de septiembre la administración del Canal de Panamá, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la vía interoceánica.

La nueva administradora inicia así el periodo de gestión 2026-2033, después de una trayectoria de 41 años dentro del Canal de Panamá, durante la cual ocupó diferentes posiciones y participó en algunos de los proyectos más importantes de la institución.

“Tengan la seguridad de que voy a hacer lo mejor por el país como lo he hecho en estos 41 años en el Canal de Panamá”, fueron las primeras palabras de Espino de Marotta tras asumir el cargo. “Tengan la seguridad de que voy a hacer lo mejor por el país como lo he hecho en estos 41 años en el Canal de Panamá”, fueron las primeras palabras de Espino de Marotta tras asumir el cargo.

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Ilya Espino de Marotta: 41 años de trayectoria en el Canal

Durante el acto de toma de posesión se destacó la experiencia de la nueva administradora y el proceso mediante el cual fue seleccionada por la Junta Directiva del Canal de Panamá.

“Tengan la seguridad de que voy a hacer lo mejor por el país como lo he hecho en estos 41 años en el Canal de Panamá”, primeras palabras de la nueva administradora del @canaldepanama, Ilya Espino de Marotta @MarottaIlya. pic.twitter.com/Vp8MsMATHS — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

Se explicó que el cambio de administrador está establecido en el marco jurídico de la institución y que cada siete años se selecciona a una nueva persona para ocupar el cargo.

La Junta Directiva tomó hace varias semanas la decisión de seleccionar a Espino de Marotta como administradora para el periodo 2026-2033.

Su designación representa un hito no solo por convertirse en la primera mujer administradora, sino también por su trayectoria profesional dentro de la institución.

De un astillero a la ampliación del Canal

Durante el acto se resaltó que Espino de Marotta comenzó su carrera trabajando en un astillero, un área que históricamente ha tenido una amplia presencia masculina.

“Ella tiene todos los méritos y todo lo que se necesita para llevar adelante este Canal hacia el futuro. Los 41 años de experiencia, empezó trabajando en un astillero, un área de hombres, pero a lo largo de esos 41 años ha pasado por casi todas las áreas operativas del Canal,… pic.twitter.com/TdtZZsaGKR — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

A lo largo de sus 41 años de servicio pasó por distintas áreas operativas del Canal de Panamá y acumuló experiencia en diferentes sectores de la institución.

Uno de los momentos más relevantes de su trayectoria fue su participación como encargada del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes desarrollados por la vía interoceánica durante su etapa panameña.

La experiencia acumulada, según se destacó durante el acto, fue uno de los elementos que respaldaron su selección para dirigir el Canal.

Un nuevo periodo para el Canal de Panamá

Con la toma de posesión, Espino de Marotta comienza oficialmente una nueva etapa al frente de la vía interoceánica.

Su gestión estará marcada por los retos que enfrenta el Canal de Panamá y por la necesidad de mantener su competitividad, eficiencia y capacidad para responder a las necesidades del comercio marítimo internacional.

La nueva administradora aseguró que pondrá su experiencia al servicio del país y de la institución que ha formado parte de su trayectoria profesional durante más de cuatro décadas.

Su llegada a la administración también marca un momento histórico para Panamá: por primera vez una mujer estará al frente del Canal de Panamá.