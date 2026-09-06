Panamá Nacionales -  6 de septiembre de 2026 - 16:48

Cacería ilegal en el Parque Nacional Soberanía: decomisan dos armas y cinco animales

Los involucrados aprehendidos en el Parque Nacional Soberanía fueron trasladados a la sede de la Policía Nacional.

Cacería ilegal en el Parque Nacional Soberanía.

Cacería ilegal en el Parque Nacional Soberanía.

Ana Canto
Por Ana Canto

Guardaparques, junto con unidades de la Policía Ambiental, sorprendieron a dos personas realizando cacería ilegal en el sector de Quebrada La Cruz, dentro del Parque Nacional Soberanía.

Durante el operativo se decomisaron dos armas de fuego calibre 20, un cartucho y cinco ejemplares de fauna silvestre sin vida: cuatro gatos solos y un ñeque.

Los involucrados fueron trasladados a la sede de la Policía Nacional para iniciar el proceso administrativo correspondiente. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) reiteró que la cacería está prohibida dentro de las áreas protegidas y recordó que las denuncias sobre actividades que atenten contra la biodiversidad pueden realizarse a través de las redes sociales oficiales de la institución.

La caza ilegal en Panamá está regulada por la Ley 24 de 1995 (Vida Silvestre) y el Código Penal (artículo 409), normativas que sancionan con penas de dos a cinco años de prisión la caza, captura o comercio de especies protegidas, amenazadas o en veda. Estas sanciones pueden incrementarse cuando la infracción se comete dentro de un área protegida.

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