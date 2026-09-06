Cacería ilegal en el Parque Nacional Soberanía: decomisan dos armas y cinco animales

Guardaparques, junto con unidades de la Policía Ambiental, sorprendieron a dos personas realizando cacería ilegal en el sector de Quebrada La Cruz, dentro del Parque Nacional Soberanía .

Durante el operativo se decomisaron dos armas de fuego calibre 20, un cartucho y cinco ejemplares de fauna silvestre sin vida: cuatro gatos solos y un ñeque.

Los involucrados fueron trasladados a la sede de la Policía Nacional para iniciar el proceso administrativo correspondiente. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) reiteró que la cacería está prohibida dentro de las áreas protegidas y recordó que las denuncias sobre actividades que atenten contra la biodiversidad pueden realizarse a través de las redes sociales oficiales de la institución.

La caza ilegal en Panamá está regulada por la Ley 24 de 1995 (Vida Silvestre) y el Código Penal (artículo 409), normativas que sancionan con penas de dos a cinco años de prisión la caza, captura o comercio de especies protegidas, amenazadas o en veda. Estas sanciones pueden incrementarse cuando la infracción se comete dentro de un área protegida.