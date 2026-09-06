Requisitos del PASE-U para recibir el segundo pago de 2026 en octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) desembolsará, a partir de octubre, el segundo pago de 2026 del programa PASE-U a los beneficiarios que cobran a través de la tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros.

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Requisitos para el segundo pago del PASE-U en octubre

Para recibir el próximo desembolso, las familias deben cumplir con la siguiente guía de condiciones:

Control de asistencia: Registro oficial de la asistencia regular del estudiante a clases.

Escuela para Padres: Verificación de la participación y asistencia del acudiente a las sesiones formativas del programa.

Cobro de la beca del Concurso General mediante tarjeta

De acuerdo con el IFARHU, tanto los estudiantes de colegios particulares como los universitarios recibirán la tarjeta de débito para el cobro del beneficio. Los becarios podrán retirar sus fondos en cajeros automáticos, al tratarse de asignaciones otorgadas por mérito académico.

Hasta el momento, el documento cobrable se ha entregado en siete provincias. A través de este mecanismo, los acudientes con más de un hijo en el sistema educativo recibirán las transferencias correspondientes, así como los pagos por puesto distinguido y concurso general.