PASE-U 2026: entrega de tarjetas por el IFARHU desde el martes 8 de septiembre en Bugaba

La entrega de las tarjetas correspondientes al PASE-U 2026 continuará este martes 8 de septiembre en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, como parte del calendario establecido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros.

En Bugaba, la jornada se desarrollará durante dos días, el martes 8 y miércoles 9 de septiembre, y contempla la entrega de 17,370 tarjetas, que beneficiarán a 26,990 estudiantes.

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La distribución forma parte de una jornada que contempla un desembolso de B/.9.7 millones y que beneficiará a más de 87,992 estudiantes en distintos distritos de Chiriquí.

¿Cuándo entregarán las tarjetas del PASE-U en Bugaba?

Los beneficiarios de Bugaba podrán retirar las tarjetas en las siguientes fechas:

Martes 8 de septiembre.

Miércoles 9 de septiembre.

Horario: de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

El proceso forma parte del cronograma que inició el lunes 7 de septiembre en el distrito de Barú y continuará posteriormente en otros puntos de la provincia.

¿Qué se necesita para retirar la tarjeta del PASE-U?

El acudiente que realizará el retiro deberá cumplir con los requisitos establecidos para la entrega. Es indispensable presentar:

Cédula vigente.

En caso de renovación, el trámite de renovación emitido por el Tribunal Electoral .

. Tener descargada y validada la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

La aplicación debe estar previamente instalada y validada para completar el proceso relacionado con la tarjeta.

¿Dónde consultar los puntos de entrega?

El IFARHU informó que los calendarios y puntos de entrega de las tarjetas están disponibles en su sitio web oficial y en sus redes sociales. Los beneficiarios deben verificar el punto que les corresponde antes de trasladarse para retirar la tarjeta y evitar inconvenientes durante la jornada.